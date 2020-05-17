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17.05.2020 - 04:14 | | DHA

Sokağa çıkma yasağını deldiler, sebebi şoke etti

Sultangazi'de yaşayan 2 kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen Kadıköy'e saç ektirdikleri merkeze ilaç almaya gidince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 6 bin 300 lira ceza yedi.

Sokağa çıkma yasağını deldiler, sebebi şoke etti

Sultangazi'de yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir saç ekim merkezinde saç ektirdi. İki kişi, iddiaya göre sokağa çıkma yasağına rağmen, Sultangazi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan saç ekim merkezine ilaç almaya gitti.

Bu esnada Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  K.V. ve U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. 2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de detaylı bir şekilde arandı. Yapılan kimlik kontrolü ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. İki kişinin polise, Kadıköy'de daha önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç almaya gittiklerini söylediği öğrenildi. K.V. ve U.A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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