Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

Sokağa çıkma yasağı konusunda araştırmalar sürüyor. Hali hazırda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanların sokağa çıkması yasak! Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süre ile yasaklanmıştı. Yasağın nedeni olarak ise corona virüsün Anadolu'ya büyük oranda İstanbul kaynaklı olarak bulaştığı tespit edilmişti. 15 günlük süre 12 Nisan Pazar günü sona erecek. Anadolu'da corona virüs yayılma hızında bir düşüş yaşandığı tespit edilmezse daha sert tedbirlerin alınabileceği gündeme geldi. Bu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi de yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında “Özel Gereksinimi” olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNAİ DURUMLAR NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.