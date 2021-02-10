Sokak hayvanlarına atıklar yuva oldu

Atıklardan yapılan kulübeler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bahçesinde Emine Erdoğan’ın katıldığı etkinlikle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emine Erdoğan programa gelişinde sahiplendiği “Leblebi” adlı köpekle kulübeleri inceledi. Kulübelerin kalite ve kontrollerini Leblebi’ye yaptırdıklarını dile getiren Emine Erdoğan, “Eğer o beğenirse, arkadaşları da beğenir mutlaka” diye konuştu.

Erdoğan, “Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan, petshoplardan hayvan satın almak yerine, barınaklardan hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulundu.