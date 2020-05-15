MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi I Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
ABONE OL
15.05.2020 - 17:03 | | DHA

Son dakika haberi I Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Son dakika gelen habere göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala ırmağa giren Mustafa Boz (16) akıntıya kapılıp, kayboldu. Boz için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi I Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine bugün 4 saat için verilen sokak izninin bitmesine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek, serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Boz, suda batıp, çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.

ARKADAŞI FENALAŞTI

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ekibi, arama- kurtarma çalışması başlattı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli, bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbini tutarak, yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat Irmağı'nda kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç da çağrıldı.

Irmaktaki teknelerde çalıştığını belirten, adını açıklamayan kişi, gençleri suya girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur, dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri, ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.

 

Corona sevinci belediye başkanına bunu yaptırdı!Yeni Zelanda'da Queenstown bölgesinin Belediye Başkanı Jim Boult, kutlama yapmak için ilginç bir yola başvurdu. ülkesinin corona virüsü mağlup etmesini takım elbiseyle 'bungee jumping' yaparak kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Son dakika... ABD'de kabus sürüyor! 24 saatte 1702 kişi...

Son dakika... ABD'de kabus sürüyor! 24 saatte 1702 kişi...

Sıradaki Haber