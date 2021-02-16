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16.02.2021 - 11:45 | | DHA

Sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı!

Diyarbakır’da, dün akşam sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in (37), kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla cinayetten 3 saat sonra yakalanan Şaylemez'in, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı!

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.

3 SAATTE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

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İFADESİNDE 'NAMUS MESELESİ' DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

 

 

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