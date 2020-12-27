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27.12.2020 - 17:05 | | DHA

Söktüğü sayaçtan akan suyu bezle sildi!

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çaldıktan sonra yere akan suyunu da bezle silerek binadan ayrılan hırsızlık şüphelisi H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

Söktüğü sayaçtan akan suyu bezle sildi!

Olay, perşembe günü, İspat Camii Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, açık olan apartman kapısından içeri girerek giriş katında bulunan ana su sayacını söktü. Sık sık merdivenleri ve kapıyı kontrol eden şüpheli vanayı sökerek, cebine koydu. Şüpheli, vanayı söktüğü sırada yere akan suyu da cebinden çıkardığı bezle sildikten sonra binadan ayrıldı. Suların akmaması üzerine şüphelenen bina sakinleri, ana su vanasının yerinden sökülerek, çalındığını fark etti. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelinin H.C.K. olduğunu belirledi. H.C.K., dün akşam bir evde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. H.C.K.’nın ifadesinde su vanasını 15 liraya hurdacıya sattığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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