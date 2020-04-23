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23.04.2020 - 22:41 |

Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sol Şerit filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sol Şerit filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Cem Aksakal ve Sertan Erkaçan'ın paylaştığı filmin çekimleri ise Denizli ve Ankara'da çekildi. Peki İnci Balabanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sol Şerit filmi ne zaman, nerede çekildi?

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?

 

SOL ŞERİT OYUNCULARI

Cem Aksakal
Sertan Erkaçan
Memetcan Diper
Deniz Baysal
Ceyda Ateş
Hazal Türesan
Sermet Yeşil
Alper Baytekin
Serkan Genç
Burak Satıbol
Fatih Taner Rumeli
Özgürcan Çevik
Ayten Uncuoğlu
Hikmet Karagöz
Nadim Güç
Atilla Doğukan Türkyılmaz
Selin Şekerci
Emre Ertunç

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