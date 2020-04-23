Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sol Şerit filmi ne zaman, nerede çekildi?

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?

SOL ŞERİT OYUNCULARI

Cem Aksakal

Sertan Erkaçan

Memetcan Diper

Deniz Baysal

Ceyda Ateş

Hazal Türesan

Sermet Yeşil

Alper Baytekin

Serkan Genç

Burak Satıbol

Fatih Taner Rumeli

Özgürcan Çevik

Ayten Uncuoğlu

Hikmet Karagöz

Nadim Güç

Atilla Doğukan Türkyılmaz

Selin Şekerci

Emre Ertunç