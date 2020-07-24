Solunum Sistemi Nedir? Solunum Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

İnsan yaşamı için su ile birlikte hava en önemli unsurdur. Tüm canlılar için ortak olan ve tüm fonksiyonların sağlıklı şekilde çalışmasına imkan veren bir maddedir. Hava nefes alıp verme döngüsü ile beraber oksijen ila karbondioksit arasındaki değişim üzerinden sirkülasyon katmanında gerçekleşir.

Solunum Sistemi Nedir?

Enerji yıkımı için hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijen taşıma görevini gerçekleştiren sisteme solunum sistemi denmektedir. Dışarıdan alınan hava belli başlı bazı organlardan geçmek suretiyle, en son akciğere ulaşır. Böylece alveoller ile beraber oradan kana ve en son hücrelere ulaşım sağlanır. Bu sistem döngü içerisinde bir tersinir yapı altında çalışma potansiyeline sahiptir. Diğer bir deyişle oksijen kullanımının ardından ortaya çıkan karbondioksit, hava kanalları üzerinden gerçekleştirilen yolculuk ile beraber dışarı atılır.

Solunum Sistemi Organları

Sistematik olarak senkronize çalışan solunum sistemi organları, oksijenin etkin şekilde taşınmasına, kullanılmasına ve daha sonra karbondioksitin atılmasına olanak verir. Bu doğrultuda belli başlı solunum sistemi organları bulunmaktadır.

- Ağız ve burun,

- Yutak,

- Gırtlak,

- Soluk borusu,

- Akciğer,

Sayılan bütün bu organların sistematik şekilde etkin çalışması hayati bir önem teşkil etmektedir. Böylece her bir organın kendine ayrı görevi ile beraber oksijen sağlıklı şekilde taşınır ve kullanım ile beraber karbondioksit olarak dışarı gönderilir.

Solunum Sistemi Organları Görevleri

Solunum sistemi organları görevleri farklılık yaratmaktadır. Örneğin mukoza hücreleri mukus salgılamak ile beraber havanın geçiş anında nemlenmesine imkan tanır. Böylece hava içerisindeki bazı maddeler filtrelenir. Yutak ise yutkunma anında soluk borusuna yemek kaçmasına önlem almaktadır. Gırtlak üzerinden ise havanın titreşmesi ile beraber konuşma yeteneği elde edilir.

Soluk borusu görevi balgam ve benzeri maddelerin vücuttan dışarı atılmasını imkan sağlar. En gelişmiş organ ise akciğerlerde bu organ üzerinden doku ile hücrelere oksijen akışı sağlanır. Aynı şekilde yapılan devir üzerinden oksijen karbondioksite dönüştürmek suretiyle vücuttan atılır.

Solunum Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Solunum sisteminin özellikleri organlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yani her bir organın ele aldığı görev kendi özelliğidir. Genel açıdan ise solunum sistemi havanın tamamen sağlıklı şekilde ve düzenli olarak vücuda girmesini imkan sağlayan bir özelliğe sahiptir. Böylece kan ve dokular ile beraber hücrelere etkin şekilde hava geçişi sağlanır.