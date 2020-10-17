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17.10.2020 - 16:17 | | İHA

Soma'da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Soma'da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soma'da özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik (43), iş başvurusu yapan G.A (27) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A. yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan polisin titiz çalışması sonrası kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

 

 

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