Son dakika... 14 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulamalarına başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama bugün saat 10.00'da sona erdi.

Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.

MADDE MADDE YENİ YASAKLAR

Son getirilen pandemi kısıtlamaları vatandaşın kafasını karıştırdı. Yasakların kimleri ve neleri kapsadığı konusunda soru işaretleri oluşunca İçişleri Bakanlığı yeni tedbirlerle ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte madde madde yeni COVID-19 kısıtlamaları:

OKULLAR VE KREŞLER

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Çocuklar veli-vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi gösterenler, muaf olacak. Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

SINAVA GİRECEKLER

“Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

KPSS, kariyer mesleklerin giriş sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

OTELLER VE YABANCI TURİSTLER

Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla özel aracıyla seyahat edebilecek. Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayacak.

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak.

SEYAHAT KURALLARI

Deniz turizmi amaçlı tekne ve yatlar, yeme-içme servisi yapmayacak.

Seyahat acentelerinin tur, paket tur, konaklama ve transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak.

GENÇLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli-vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

AZINLIK CEMAATLERİ

Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının dini vecibeleri yerine getirmelerinde bir kısıtlama olmayacak, izin alınması gerekmeyecek.

HAVAALANI MEKÂNLARI

Havaalanlarındaki yeme-içme mekânları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.

Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya gibi), 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verme kısıtlamasına tabi olmayacak.

PAZAR YERLERİ

Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazaryerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.

HALI SAHA MAÇLARI

Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılamayacak ve futbol okulu/akademisi gibi faaliyetler devam etmeyecek.

HASTANE KAFELERİ



Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.

Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında “gel-al” şeklinde yapabilecek.