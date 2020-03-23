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23.03.2020 - 08:07 | | İHA

Son dakika: 2 HDP'li belediye başkanı görevden alındı

Son dakika haberlere göre, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı. HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de görevinden alındığı açıklandı.

Son dakika: 2 HDP'li belediye başkanı görevden alındı

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
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