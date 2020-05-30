MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakanlık duyurdu! 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ABONE OL
30.05.2020 - 10:33 | | DHA

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika Bakanlık duyurdu 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

 

İstanbul'da Fetih şöleni coşkusu!İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü coşkusu, gün içinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile tüm kentte hissedildi. Ayasofya’daki Fetih Şöleni etkinliğine video konferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık, onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık” dedi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni var mı? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni var mı? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Sıradaki Haber