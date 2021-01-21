Son dakika! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi, şehirler arası yolculuk yapabilir mi?

20 yaş altı gençler, koronavirüs salgınının yeniden artmasıyla sokakta geçirilen sürede evde kalmak zorunda oldular. İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısı sonrası alınan karar gereği yayımladığı genelgede 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için toplu taşıma kullanma ve sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri haberimizde.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüste zararı en aza indirmek ve vatandaşları risklerden korumak maksadıyla getirilen korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakları sürüyor. Bakanlığın genelgesinde belirtilen hafta içi gün içerisinde belirli saatlerde sokağa çıkabilecek olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için yasaklar devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar da sokağa çıkma yasağı sürecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı gençlerin de (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Öte yandan (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Kabine toplantısında alınan karar gereği, gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma kullanamayacak. Söz konusu kısıtlama 65 yaş üstü vatandaşların sokakta oldukları süre için de geçerli olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı genelgede belirtilen şekilde, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.