Son Dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasak ve kısıtlamaların ne zaman sona ereceği araştırılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkmak belirli saatlerde geçerli. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde var? İşte 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma saatleri ve yasağın seyriyle ilgili son gelişmeler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili değişikliklerin koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.