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22.06.2020 - 11:56 | | DHA

Son dakika... 28 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı' denildi.

Son dakika... 28 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldığını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda, Pasaport İdari Karar Komisyonu, 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular, il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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