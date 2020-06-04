Son dakika! 3 ismin vekilliğinin düşürülmesini Ersan Şen yorumladı

Gelen son dakika haberine göre; CHP’li Enis Berberoğlu, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlulları’nın vekillikleri düşürüldü. Kararla ilgili CNN TÜRK canlı yayınına konuşan Prof. Dr. Ersan Şen "Geç kalınmış bir süreç" diye konuştu.

Ersan Şen, şunları kaydetti:

"ANAYASA'NIN 84. MADDESİNİN 2. FIKRASI UYGULANIYOR"

"Şimdi esasen Anayasa'nın gereği yerine getiriliyor. Gecikmiş bir süreç. Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrasının tatbiki gündemde. Bu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne de gidemiyorsunuz. Yol kapalı. Kesin hüküm giymişse Anayasa da diyor ki milletvekilliği düşürülür. Hatta bu konuda kanaatimce Genel Kurul'un ayrıca bir karar almasına gerek yok. Yani kesinleşmiş cezanın Meclis'e bildirilmesiyle bu süreç tamamlanmış olur. Bu süreç tamamlandı.

Zaten genç kalınmış bir prosedür. Bu üç ismin milletvekilliği sona erdi. Ceza infazları varsa onlar başlayacak. Bu saatten sonra yargılamanın yenilenmesi gibi yol ve yöntemler olur mu bilemiyoruz ama şu anda herkesin anlayacağı şekilde ifadesi şudur: Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş 3 milletvekilinin daha önce aldıkları cezalarının kesinleşmesiyle birlikte Bu mahkeme kararları genel kurula iletilmek üzere Meclis Başkanlığı'na göndermiş, Meclis Başkanlığı da bunun okunmasını geciktirmiş.

"KESİNLEŞMİŞ KARAR VARSA OKUNMASININ BEKLETİLMESİ ANLAMSIZ"

Benim sıkıntım şu: Bir siyasi parti için de söylemiyorum. İşte kapatılması gerekiyordu vs tartışmaları vardı biliyorsunuz. Türkiye bir hukuk devleti ancak kanun bunu böyle söylüyor ama siyaseten de böyle ara kesmek gerekiyor minvalinde bekletilmişti. Eğer bir mahkeme kesin ceza vermişse artık bu kararın bekletilmesi anlamsız. Mahkemenin verdiği karar Meclis'te gecikmiş olarak okundu.

Mahkemenin verdiği karar sonrası Meclis'in kararı tekrar Genel Kurul'da karara bağlama, ya da 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz gibi bir hakkı yok!

Meclis Başkanı kararı gündeme alıp Meclis Genel Kurulu'nda okuduğu anda bu süreç tamamlanmış oluyor."