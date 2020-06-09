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09.06.2020 - 14:31 | | DHA

Son dakika... 3 yıl önce işlenen demir ustası cinayetinde 2 tutuklama!

Manisa’nın Soma ilçesinde, demir ustası Murat Kocairi'yi (35), 3 yıl önce zeytinlikte dövüp, tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, birinin polisteki sorgusu sürüyor.

Son dakika... 3 yıl önce işlenen demir ustası cinayetinde 2 tutuklama!

Soma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, 22 Eylül 2017 günü yaşanan olayda, ailesinin kayıp olarak aradığı Murat Kocairi, sahibi olduğu demirci dükkanına 1 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda öldürülmüş olarak bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü ortaya çıkan Kocairi'nin katil ya da katilleri aradan geçen zamana rağmen belirlenemedi. 3 yıldır faili meçhul olan soruşturma dosyası, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açıldı.

Geçen ocak ayında çalışmalarına başlayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 6 şüpheli tespit etti. Polis, şüphelileri operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 100 fişek ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (27) ile başka suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan R.Y. (43) tutuklandı. H.Ş., Y.S. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elazığ'da gözaltına alınıp Manisa'ya getirilen M.F.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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