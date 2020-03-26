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26.03.2020 - 09:21 |

Son dakika...33 yaşındaki Dilek corona virüse yenildi! Son paylaşımı yürek yaktı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip corona virüsün Türkiye’deki kurbanlarından biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu. Yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye başvuran Dilek’ten geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika...33 yaşındaki Dilek corona virüse yenildi! Son paylaşımı yürek yaktı

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek’in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya’da toprağa verildi. Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek’ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

‘GECELERİ UYUTMUYOR’

“Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...”

Son dakika...33 yaşındaki Dilek corona virüse yenildi Son paylaşımı yürek yaktı

ANNE VE BABASINDA YOK 

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda “CovId-19” tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart’ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19’a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya’daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.

HÜRRİYET

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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