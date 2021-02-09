MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 5 alanda tam puan! Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti
ABONE OL
09.02.2021 - 11:17 | | DHA

Son dakika... 5 alanda tam puan! Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'na göre Türk yükseköğretim sistemimiz 2020 yılında 5 alanda 5 üzerinden 5 tam puan aldı" dedi.

Son dakika... 5 alanda tam puan! Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İtalya’nın başkenti Roma’da, sürece üye ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansında 'Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu' yayınlandığını bildiri. Saraç, "2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporuna göre Türk yükseköğretim sistemimiz 2020 yılında 5 alanda 5 üzerinden 5 tam puan aldı. Diğer hiçbir başlıkta gerileme görülmedi, yükselme oldu" dedi.

'BAKANLAR ZİRVESİNDE TESCİLLENDİ'

Saraç, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başardığını belirterek, "Rapordaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gittikçe geliştiği ve hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu artık bizim ifademiz olmaktan çıkarak Bologna sürecinin bakanlar zirvesinde de tescillenmiştir. Bu gelişme ciddi bir planlama ve çalışmanın eseridir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü artırmak için bazı alanlarda yeni tedbirler alacak ve inşallah iyileştirmelerin devamını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

 

Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet