MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
ABONE OL
28.06.2020 - 10:42 | | AA

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Son dakika haberi... Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hava durumu nasıl olacak? İşte bazı illerdeki hava tahminleri...
Sarı renkli dev! "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendiTürkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

2020 YKS puan hesaplama! YKS-TYT-AYT-YDT puan hesaplaması nasıl yapılır?

2020 YKS puan hesaplama! YKS-TYT-AYT-YDT puan hesaplaması nasıl yapılır?

Sıradaki Haber