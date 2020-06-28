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28.06.2020 - 09:26 | | İHA

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak? İşte bazı illerdeki hava tahminleri...

Son dakika haberi... Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak? İşte bazı illerdeki hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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