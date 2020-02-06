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06.02.2020 - 10:55 | | AA

Son dakika... 6 il için korkutan çığ uyarısı!

Gelen son dakika haberine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren, Erzincan'da ise sabah ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışı etkili olacak.

Son dakika... 6 il için korkutan çığ uyarısı!

Son dakika haberine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (70-90 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Ağrı'da sıfır, Erzurum ile Kars'ta 1, Iğdır ile Ardahan'da 2 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Kars ile Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 41, Kars'ta 12, Erzurum'da 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 28, Kars Sarıkamış'ta 63, Erzurum Palandöken'de 73 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah beklenen kuvvetli buzlanma ile dona, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, özellikle Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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