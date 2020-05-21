Son dakika! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar memlekete gidiş iznini nasıl alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara memleket izni verileceğini duyurdu. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bilim Kurulu ile konuyu görüştüklerini söyleyerek, şartları anlattı:

"65 yaş üzeri büyüklerimizin memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından herhangi bir sorunları yoksa ilgili kaymakamlıktan yanlarında 1, zorunlu ise gerektiğinde en fazla 2 kişi olmak üzere, bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla, bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuruda ayrıca bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur."

İZİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Peki, 65 yaş üzeri vatandaşlar bu izinden nasıl yararlanacak?

Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidebilecek.

KİMLER MEMLEKET İZNİ ALABİLECEK?

Bakanlığın genelgesine göre, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

SEYAHATLERDE REFAKATÇİ OLACAK MI?

65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

İZİN BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi taleplerini, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin, koronavirüs evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak yapılabilecek.

BELGE BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Vatandaşların belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek olmayacak. Belge başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

REFAKAT EDENLER 72 SAAT İÇİNDE DÖNEBİLECEK

Düzenlenen "seyahat izin belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebilecek.

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN KISITLAMA DEVAM EDECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmayacak.