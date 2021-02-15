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15.02.2021 - 17:04 |

Son dakika! ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

Son dakika! ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Reuters haber ajansı, gelişmeyi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Haberde, ABD'nin yorumu üzerine Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Detaylar birazdan...

    Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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