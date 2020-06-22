MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Acı haber geldi! Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ü bulundu
ABONE OL
22.06.2020 - 07:22 | | AA

Son dakika: Acı haber geldi! Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ü bulundu

Son dakika gelen habere göre Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Son dakika: Acı haber geldi! Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ü bulundu

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı.

Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, 2 kişinin cesetlerine ulaşılan bölgenin 200 metre uzağında dere yatağında ise bir kadının cansız bedenini buldu. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.

Milliyet'te Gündem (22 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesiz gezmenin cezası kaç TL?

Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maskesiz gezmenin cezası kaç TL?

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Son dakika...Çocuklara büyük tuzak! YouTube rezaleti devam ediyor

Son dakika...Çocuklara büyük tuzak! YouTube rezaleti devam ediyor

Sıradaki Haber