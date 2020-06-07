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07.06.2020 - 14:36 | | DHA

Son dakika... Adana'da silahlı 'başak' kavgası! 4 kişi yaralandı

Adana’da, hasadın ardından kalan patates başaklarını toplamak için tarlaya gelen iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Adana'da silahlı 'başak' kavgası! 4 kişi yaralandı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi’ndeki patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, hasadın tamamlanmasının ardından kalan başakları toplamak için tarlaya gelen başakçı iki grup arasında tartışma başladı. Tarlaya sonradan gelen başakçı, diğer grubun topladığı patates çuvallarını almak isteyince tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine diğer başakçıların tarladan çıkmasını isteyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı grubun üzerine ateş açtı. İsmi açıklanmayan 1’i kadın 4 kişi, açılan ateşte vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, tarla kenarında bulunan aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Tarladakilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bacaklarından vurulan yaralılar, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavganın yaşandığı tarladaki diğer başakçıların çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

 

 

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