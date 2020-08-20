Son dakika... Adli Tıp Kurumu, intihar eden İpek Er'in iddialarını doğruladı! İfadeler ortaya çıktı

İpek Er'in ifadesinde, Musa Orhan'ın kendisine zorla alkol ve uyuşturucu hap içirerek cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı kaydedilen iddianemeyi kabul eden mahkeme de dün verdiği yakalama kararıyla şüpheliyi, tutukladı.

Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz günü, Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırılan İpek Er, 34 gün süren yaşam mücadelesini geçen salı günü kaybetti.

İpek Er'in intihar girişiminden 9 gün önce yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, dün açıklama yaparak, Orhan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 27 Temmuz günü iddianame hazırlandığını, iddianameyi kabul eden 1. Ağr Ceza Mahkemesi'nden tutuklama talebinde bulunulduğunu bildirdi. Mahkeme de Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Dün Siirt'te polise teslim olan Musa Orhan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede İpek Er'in, alınan beyanında Musa Orhan ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını ancak Orhan tarafından zorla alkol ve hap içirilerek, cinsel saldırıya maruz kaldığını ifade ettiği yer aldı. İpek Er, iddianameye giren ifadesinde şunları kaydetti:

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. ‘Benimle kaçar mısın?’ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran’da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim. Beni dinlemedi.

Ben de ikna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. Üç gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt’e geldim. Siirt’te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak, öğretmenevinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa’ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt’e gelerek üç gün otelde kaldım. Ardından beni aldı, arkadaşının evine götürdü. Bir gece orada kaldım. Yalnızdık. İlişkiye girmek istedi. Evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana ‘Benimle ol, yarın nikâh kıyalım’ dedi. Ben de alkolün etkisiyle gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı."

'İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM, AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM'

İfadenin devamında genç kızın şu anlatımları yer aldı:

"Öğle vakti panik bir şekilde gelerek, beni kendi ikametine götürdü. Beni İzmir’e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir’e gittim. İndiğimde Musa’yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt’e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne sordu. Benimle evlenme vaadiyle kandırarak, alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Musa Orhan'dan davacı ve şikayetçiyim. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İpek Er'in cinsel saldırı suçlamasını kabul etmeyen Musa Orhan ise ifadesinde şunları söyledi:

"İpek ile sosyal medyadan tanıştık. Ne zorla ne de rızası ile cinsel ilişkiye girmedim. 'Benimle kaçar mısın?' demedim. İddia ettiği gibi haziran ayında köyüne gitmedim. 8-9 aydır tanışıyoruz. Ama sevgili değiliz. İpek beni arayarak, Siirt’te olduğunu söyledi. Telefonunu sattığını, parasının bittiğini, kendisine yardımcı olmamı istedi. Hatta benim evimde kalıp kalamayacağını sordu. Ben ‘Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim’ şeklinde bir şey söylemedim. Evimde kaldığı akşam yatağımda oturmuştu. Aramızda sadece sevişme oldu, daha ilerisi olmadı. Ben kesinlikle akşamdan sonraki gün onunla ilişkiye girmedim. Sabaha İzmir’e gideceğini söyledi. 450 lira verdim. Kendisine bilet aldığımda isminin İpek olduğunu öğrendim. Bana adının Bahar olduğunu söylemişti. İzmir’e gittiğinde beni aradı, ‘Beni başından savmak için İzmir’e gönderdin’ dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum."

'RIZASI DIŞINDA ZORLADI'

Cinsel saldırıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun İpek Er'in iddialarını doğruldığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin, genç kıza yönelik, 'Rıza dışında cinsel birlikteliğe zorlaması ve cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi eyleminin, nitelikli cinsel saldırı suçuna sübut verdiği’ belirlenmiştir" denildi.

Orhan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.