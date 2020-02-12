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12.02.2020 - 13:20 | | DHA

Son dakika... Adnan Oktar davasının firari ismi yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı.

Son dakika... Adnan Oktar davasının firari ismi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı.

Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

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