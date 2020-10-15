Son dakika... Adnan Oktar'ın başına dert açtı! Montaj video...

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davada bu hafta Adnan Oktar'ın, ek iddianamelere karşı savunmaları alınmıştı. Bugün ise mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapıyor. 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada heyet, tarafların taleplerini alıyor. Dört gündür devam eden duruşmalarda mahkeme heyeti Adnan Oktar'a video da izlettirdi. Davadaki son dakika gelişmesinde Oktar'ın Gülen hakkında söylediği sözler soruldu ve avukatının izlettiği videodaki detay mahkemenin dikkatinden kaçmadı.

Videolarda Oktar'ın, Gülen'e övgüler dizdiği görüldü. "Fetullahçı Terör Örgütüne yardım" ile de suçlanan Oktar, daha önce birçok kez FETÖ'ye karşı olduğunu, Fetullah Gülen'i de kötülediğini iddia etmişti.

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre, mahkemede izlenen videoda Oktar, Gülen'i öven en az 300 konuşması olduğunu söylüyor. Adnan Oktar'ın kapatılan A9 televizyonunda yaptığı konuşmalarının yer aldığı videoda Oktar, "Fetullah Hoca mülayim bir insan, şefkatli, yurtdışında durması da benim acayibime gidiyor. Ben daha da olmazsa gidip hocamı alıp gelecem ben buraya yani. Hakikaten bana biraz garip geliyor bu yani, niçin yani ne yapmış, adam mı kesmiş, yol mu kapatmış, gasp mı etmiş, hayır hiçbir şey yapmamış ki. Hiçbir suçu yok" diyor.

ŞAKA YAPMIŞ!

Oktar bir konuşmasında da "Şimdi de güya bize karşı Fetullah Hocayı kullanmaya kalkıyorlar. Halbuki Fetullah Hoca beni sever, ben Fetullah Hocayı çok severim" ifadesini kullanıyor. Hem nasıl bir sevgi" ifadesini kullanıyor. Programdaki kedicikler de bu konuşmaya "Maşallah" diye karşılık veriyor. Oktar'ın övgüleri bununla da bitmiyor. Duruşmada videoları izleyen Oktar bu konuşmalarında şaka yaptığını, kinayeli konuştuğunu, akıllı olan bir kişinin de bunu anlayacağını öne sürdü.

MONTAJ VİDEO İZLETTİLER

Öte yandan, bugünkü duruşmada Adnan Oktar'ın avukatı, üzerinde 25.10.2013 tarihi yazan bir video izletti. Avukat, daha sonra Oktar'a, FETÖ'nün 15 Temmuz ve 17 Aralık darbe girişimleri öncesinde FETÖ'yü yeren beyanları olup olmadığını sordu. Oktar da "Evet" cevabını verdi. Ancak mahkeme başkanı, videoda Oktar'ın "Bak Zaman gazetesi ne hale geldi" dediğine dikkat çekerek, bu videonun FETÖ'nün darbe girişimleri sonrasına ait olduğuna, videonun üzerine sonradan 2013 yazılmış olabileceğine dikkat çekti. Adnan Oktar da videonun tarihini bilmediğini söyledi.

MEKTUBU İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN YERLEŞTİRDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Daha önce de Gülen'e yazdığı mektup ortaya çıkan Oktar bir son dakika manevrası ile mektubu bilgisayarlarına İngiliz derin devletinin yerleştirdiğini iddia etmişti.