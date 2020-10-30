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30.10.2020 - 15:12 | | milliyet.com.tr

Son dakika... AFAD'dan deprem uyarısı! İnternet ve SMS'si tercih edin

Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan internet ve SMS uyarı geldi. Vatandaşlara çağrıda bulunan AFAD, 'Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin' denildi.

Son dakika... AFAD'dan deprem uyarısı! İnternet ve SMS'si tercih edin

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.

Son dakika... AFADdan deprem uyarısı İnternet ve SMSsi tercih edin

Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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