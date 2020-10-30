Son dakika... AFAD'dan deprem uyarısı! İnternet ve SMS'si tercih edin
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan internet ve SMS uyarı geldi. Vatandaşlara çağrıda bulunan AFAD, 'Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin' denildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.