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24.08.2020 - 17:18 | | DHA

Son dakika... Afyonkarahisar'da sokakta toplu yemek organizasyonu yasaklandı!

Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi toplantısıyla sokak düğünleri, kutlama, asker uğurlama ve taziye evlerinde sokakta yemek ikramı yapılması yasakladı.

Son dakika... Afyonkarahisar'da sokakta toplu yemek organizasyonu yasaklandı!

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. Daha önce düğünlere 3 saat sınırlaması getiren hıfzıssıhha meclisi, bu kez de sokakta yapılan yemek organizasyonlarını ve toplu yemek ikramlarını yasakladı. Buna göre, sokak düğünleri, söz, nişan ve kına gecesi dahil olmak üzere, kutlama, asker uğurlama gibi tüm etkinlikler için yapılan toplu yemek organizasyonu ve ikramların yasaklanmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlara para cezası verileceği de bildirildi.

Esenler'de mağaza çalışanına taciz!İstanbul Esenler'de mağazaya müşteri olarak gelen Fas uyruklu bir kişi, mağaza çalışanını taciz etmeye çalıştı. Genç kız, "Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı." derken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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