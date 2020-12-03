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03.12.2020 - 17:21 | | AA

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'ün konvoyunda kaza

Son dakika gelen habere göre; Bitlis'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün konvoyunda meydana gelen kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'ün konvoyunda kaza

Ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve programlarının ardından Muş'a hareket eden Demiröz'ün bulunduğu konvoyda zincirleme trafik kazası yaşandı.

Bitlis-Tatvan kavşağında 4 aracın karıştığı kazada, koruma aracındaki bir polis memuru hafif yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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