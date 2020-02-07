Son dakika... AK Parti'den İlker Başbuğ'a suç duyurusu

AK Partili 6 milletvekili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 11 yıl önce Meclis'ten geçen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa ile ilgili FETÖ iddiasını yargıya taşıdı.

Düzenlemede imzası olan milletvekilleri; hem İlker Başbuğ hem de eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu.

AK Partili vekillerin başvurusu avukatları tarafından yapıldı.

Başbuğ ve Çiçek'e "iftira suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması" talep edildi.