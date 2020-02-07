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07.02.2020 - 16:37 |

Son dakika... AK Parti'den İlker Başbuğ'a suç duyurusu

Son dakika gelen bilgilere göre; AK Partili vekillerin avukatları İlker Başbuğ hakkındaki dilekçeyi savcılığa verdi. Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika... AK Parti'den İlker Başbuğ'a suç duyurusu

AK Partili 6 milletvekili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 11 yıl önce Meclis'ten geçen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa ile ilgili FETÖ iddiasını yargıya taşıdı.

Düzenlemede imzası olan milletvekilleri; hem İlker Başbuğ hem de eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu.

AK Partili vekillerin başvurusu avukatları tarafından yapıldı.

Başbuğ ve Çiçek'e "iftira suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması" talep edildi.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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