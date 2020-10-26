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26.10.2020 - 09:33 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.13'te Akdeniz'de Girit'in güneyinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın 290 kilometre uzağında gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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