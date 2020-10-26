Son dakika! Akdeniz'de deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.13'te Akdeniz'de Girit'in güneyinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın 290 kilometre uzağında gerçekleşirken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.