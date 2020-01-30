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30.01.2020 - 17:06 |

Son dakika! Marmaris açıklarında büyük deprem! Peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor

Gelen bir son dakika bilgisine göre saat 14.21'de Akdeniz'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Depremin Muğla'ya olan uzaklığı 231 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede 11 dakika sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre saat 14.31'de Antalya - Kaş açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçılar devam ediyor.

Son dakika! Marmaris açıklarında büyük deprem! Peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akdeniz açıklarında dün başlayan deprem dalgası bugün de sürüyor. Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 5.8 olarak duyurdu. 

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası dün olduğu gibi devam ediyor.

Avrupa Akdeniz Sismolojik Merkezi'nin (EMSC) geçtiği verilere göre Akdeniz açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

AFAD:  5.5 - KANDİLLİ: 5.8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

KAŞ AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği son dakika verisine göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 14.31'te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklandı.

Sarsıntı yerin 7.01 altında gerçekleşti.

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Son dakika Marmaris açıklarında büyük deprem Peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor

DEPREM HİSSEDİLMEDİ

Akdeniz'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne en yakın nokta olan Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan Hayati Kevek (52), "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi.

Emekli işçi Ercan Bulut (54) da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.

Son dakika Marmaris açıklarında büyük deprem Peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor

Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir ise, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan hissedilmiştir" dedi.

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