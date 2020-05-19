Son dakika... Akdeniz'de üst üste korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.02'de Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.