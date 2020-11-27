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27.11.2020 - 11:43 | | İHA

Son dakika... Akdeniz'deki korsan aramayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Son dakika... Akdeniz'deki korsan aramayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Libya Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde kargo gemisini durdurup hukuk dışı arama yapmak isteyen Alman donanma askerleri, Ankara'nın anında devreye girmesiyle Pazartesi sabah gemiyi terk etti. "Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz" açıklamasını yapan Dışişleri Bakanlığı, Irini Operasyonu'nun Hafter'e giden gemileri denetlemediğini duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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