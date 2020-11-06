Son dakika... Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! Kritik tarih belli oldu

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözleri dinlenilen eski astsubay İrfan Altuntaş, 15 Temmuz'da kendilerine komplo kurulduğunu öne sürdü.

Eski albay Nevzat Bilir, kamera görüntüleri, hakkındaki deliler ve ByLock kullandığı iddiasını kabul etmedi. Adil yargılanmadığını, hakkında hiçbir hukuki delil bulunmadığını savunan Bilir, son sözünü söylemek istemediğini ifade etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan uçağın pilotu eski üsteğmen Mustafa Özkan, davanın siyasi olduğunu, zulme uğradıklarını, savunma hakkını kullanamadığını öne sürdü.

Ana Jet Üssü Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü (İHK) filosunda görevli eski astsubay Oğuz Haksal, "Benim dışımda olan olaylardan sorumlu tutuluyorum. Bu haksızlıktır, vicdansızlıktır." İfadelerini kullandı.

Haksal, adil yargılanmadığını, masum olduğunu savunarak, beraat istedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Plan Prensipler Başkanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Mustafa Bağatur, hakkında somut delil bulunmadığını, iddiaların mesnetsiz olduğunu öne sürdü.

Darbe girişimi sırasında Akıncı'da olduğu ortaya çıkan ve 5 yıldır MİT'te görev yapan Kurmay Yarbay Ömür Yongacı da üzerine atılı suçları işleme yetkisinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Eski astsubay Faruk Yusufoğlu, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın çağırması üzerine uçak başı yapan ekipte bulunduğunu savundu. Komutanın derdest olduğunu anladığı halde uçuşu sürdürdüğü iddiasını kabul etmeyen Yusufoğlu, komutanın derdest olduğunu anlayamadığını, derdest edilmesine iştirak etmediğini öne sürdü.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Fatih Yapıcı, Akıncı'da tutulan komutanların derdest edilmesiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Eski pilot yüzbaşı Nazif Baysal da gördüklerini kimseden çekinmeden anlattığını, bu nedenle FETÖ'cülerin en fazla rahatsız olduğu kişilerin başında geldiğini söyledi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat istedi.

Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından ara karar açıklayan mahkeme, dava dosyanın hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye alınmasına hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halininin devamına karar veren mahkeme, hükmü açıklamak üzere davayı 26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 4 bin 658 sayfalık iddianameyi, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "ibadethanelere zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017'de başladı. Yaklaşık 4 yıldır devam eden davada 515 celse yapıldı.

Davanın sanıkları arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar da bulunuyor.

Davanın 21 Ocak 2019'daki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, sanıklardan 355'i hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Gümüş, bu sanıklardan darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.