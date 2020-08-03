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03.08.2020 - 16:41 | | AA

Son dakika... Ankara-Konya karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü var

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara-Konya karayolu Kulu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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