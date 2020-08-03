Son dakika haberi... Yüksekova'da uçurum faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova'da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye gelen aileler ise uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.