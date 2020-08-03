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03.08.2020 - 10:45 | | DHA

Son dakika haberi... Yüksekova'da uçurum faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gelen bir son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü personel 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova'da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi... Yüksekovada uçurum faciası Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye gelen aileler ise uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

 

Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
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