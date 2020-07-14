Son dakika... Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 25 gözaltı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ticari taksi esnafına faizle para veren, ödeme yapmayan taksicilere şiddet uygulayarak tahsilat yapan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 aylık süren takibin ardından Ankara merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 12 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 305 adet mermi, 26 bin TL, 4 adet POS cihazı, 20 adet kredi kartı, saksıya ekili hâlde hint keneviri ve klozete dökülmüş halde uyuşturucu madde, çok sayıda boş senet ve defter, 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YÜZDE 30 FAİZ SİSTEMİ UYGULAMIŞLAR

Örgüte faiz karşılığı borç para almak başvuran mağdurlara istediği tutarın yüzde 30 faizi uygulandığı tespit edildi. Örgütün,mağdurlara verdikleri tutarı günlük ödenmek üzere anlaştıkları, bu sisteme de "gün" adını verdikleri saptandı. Ödeme güçlüğü çeken taksicileri tehdit ettikleri belirlenen şüphelilerin şiddet uygulayarak,taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettikleri, araçlarına zarar verdikleri kaydedildi.

290 TAKSİCİ BORÇ PARA ALMIŞ

Örgüt üyelerinin parasını ödeyemeyen bazı taksicilerin aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çekerek darp ettikleri ve paralarını zorla aldıkları belirtildi. Şüphelilerin paralarını ödeyemeyen taksicilerin ofislerine giderek korkutmak için boş duvarlara ateş açtıkları, tehditle mağdurlarına boş senet imzalattıkları bildirildi. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 290 taksicinin örgütten faiz karşılığı borç para aldığı ortaya çıktı .

SİGARA KAÇAKÇILIĞI DA YAPMIŞLAR

Şüphelilerin sigara kaçakçılığı da yaptıkları,kaçak sigaraları kahvehane ve taksicilere sattıkları, örgüt yöneticilerinin silahlı ve lüks araçlarla dolaştıkları, taksicilere mafya yapılanması hissettirdikleri belirlendi. Bazı mağdurların baskıya dayanamayarak ailesini de bırakarak bulunduğu şehri terk ettiği belirtildi. Baskında, örgüt yöneticilerinden gayri resmi kayıtların tutulduğu defterlerin de ele geçirildiği bildirildi.