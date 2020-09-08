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08.09.2020 - 12:39 | | DHA

Son dakika! Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: Rüşvet operasyonu başladı, 47 gözaltı kararı

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarının da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: Rüşvet operasyonu başladı, 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin edildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi ve bilirkişi incelemeleri sonucunda kuvvetli suç delillerine ulaşıldı. Bunun üzerine 19'u bu kurumda çalışan, 28'i rüşvet vererek menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 47 kişi hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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