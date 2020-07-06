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06.07.2020 - 12:01 |

Son dakika... Ankara Valiliği'nden maske açıklaması! Bin 45 kişi tespit edildi

Ankara Valiliği, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Son dakika... Ankara Valiliği'nden maske açıklaması! Bin 45 kişi tespit edildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık” denildi. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği de vurgulandı.

Son dakika... Ankara Valiliğinden maske açıklaması Bin 45 kişi tespit edildi

Düğün dönüşü korkunç kazaAksaray’da düğün merasiminden dönen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolede takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.
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