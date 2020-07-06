Son dakika... Ankara Valiliği'nden maske açıklaması! Bin 45 kişi tespit edildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık” denildi. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği de vurgulandı.