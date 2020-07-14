MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 19 kişi yakalandı
ABONE OL
14.07.2020 - 09:41 | | AA

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 19 kişi yakalandı

Son dakika gelen habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 19 kişi yakalandı

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
FETÖ'nün hücre evlerine baskın! 25 gözaltı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi!
Kastamonu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 13 kişi yaraladıGelen bir son dakika haberine göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM 2020 YKS sonuç gününü duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 YKS sonuç gününü duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Deprem mi oldu Kandilli? 14 Temmuz son depremler listesi

Deprem mi oldu Kandilli? 14 Temmuz son depremler listesi

Sıradaki Haber