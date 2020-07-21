MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 31 şüpheliye yakalama kararı
ABONE OL
21.07.2020 - 09:39 | | DHA

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 31 şüpheliye yakalama kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 16'sı yakalandığı bildirildi.

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 31 şüpheliye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock programını kullandıkları tespit edilen 4'ü ihraç, 8'i aktif görevde olan kamu personeli (5'i öğretmen) olmak üzere, toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan Irak paylaşımı! İşte Türkiye'nin hedefi...Son dakika gelen habere göre; İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından paylaşım serisi yaparak Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla neyi hedeflediğine dair bilgilendirici bir video yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Sıradaki Haber