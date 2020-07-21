Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 31 şüpheliye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock programını kullandıkları tespit edilen 4'ü ihraç, 8'i aktif görevde olan kamu personeli (5'i öğretmen) olmak üzere, toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.