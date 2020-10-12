Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! Yakalama kararları var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağının kullanıldığı tespit edildi. Tespit üzerine örgütün bilişim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i SGK başmüfettişi olmak üzere 6'sı kamu çalışanı toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, 2 ByLock kullanıcısı hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplam 16 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.