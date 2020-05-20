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20.05.2020 - 17:48 | | DHA

Son dakika... Ankara’da hayalet lakaplı gaspçı tutuklandı!

Ankara’da emekli maaşını çeken S.A.'yı takip edip, darbederek 5 bin lirasını gasbettiği belirlenen 'Hayalet' lakaplı Ali U., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Ankara’da hayalet lakaplı gaspçı tutuklandı!

Mamak ilçesinde oturan emekli S.A., banka ATM'sine giderek emekli maaşını çekti. Burada bekleyen kimliği belirsiz kişi, evine dönmek için yola çıkan S.A.'yı takip etti ve eve girişinde darbedip üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak kaçtı. Başını yere çarparak hafif yaralanan S.A., daha sonra durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ancak olay akşam saatlerinde yaşandığı için şüphelinin kimliği tespit edilemedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtları üzerinde iyileştirme teknikleri uyguladı. Daha sonra kimliği tespit edilen şüphelinin 'Hayalet' lakaplı Ali U. olduğu belirlendi. Ali U., saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı. Ali U.'nun, daha önce benzer şekilde emekliler ve yaşlıları takip edip, paralarını gasbettiği saptandı. Adliyeye sevk edilen Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerini kullandı.
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