28.10.2020 - 05:14 |
Son dakika... Ankara'da korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 05:04'te Ankara'da 3.8 büyüklüğünde, 10.17kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Çubuk (Ankara)
Tarih-Saat : 28.10.2020, 05:04:37 TSİ
Enlem : 40.5285 N
Boylam : 32.9640 E
Derinlik : 10.17 km
Detay : https://t.co/CVZbTqS90V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.