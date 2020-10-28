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28.10.2020 - 05:14 |

Son dakika... Ankara'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ankara'da korkutan deprem

AFAD saat 05:04'te Ankara'da 3.8 büyüklüğünde, 10.17kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu açıkladı.

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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