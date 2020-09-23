MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde flaş gelişme
ABONE OL
23.09.2020 - 12:55 | | AA

Son dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde flaş gelişme

Gelen bir son dakika haberine göre; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

NE OLDU?

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulunmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ankara'daki skandal olayla ilgili flaş açıklama!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ankara'daki skandal olaya Bakan Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek!

 

Şişli'de dizi oyuncusuna silahlı saldırı kameradaİstanbul Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İlde camilerden anons yapılıyor! Vali uyardı: 'Keşke yapmasaydım'

Son dakika! İlde camilerden anons yapılıyor! Vali uyardı: 'Keşke yapmasaydım'

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit! 'Bana teşkilatın numarasını gönderin'

Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit! 'Bana teşkilatın numarasını gönderin'

Sıradaki Haber