Son dakika... Ankara'nın tepkisi yüksek tonda iletildi! Rusya'dan izahat istendi

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılmış ve tepki gösterilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Rusya'dan izahat istedi.

CNN TÜRK diplomasi muhabiri Sena Alkan şu bilgileri aktardı:

"Türk heyetinin Moskova temaslarının hemen arifesinde gelen o görüntüler için Ankara'dan, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşmelerin başladığı 31 Ağustos'ta bir tepki istenmiş ve izahat isteneceği söylenmişti. Moskova'da olan Türk heyeti tarafından yapılan görüşmeler esnasında...

YPG/PYD'ye bağlı bu Suriye Demokratik Meclisi oluşumu esasında Moskova platformu olarak adlandırılan, Moskova yanlısı, Suriye anayasa görüşmelerine de muhalif kontenjanından giren bir grupla görüşmüş ve bir işbirliği mutabakatı imzalanmışlardı.

Lavrov da ortaya çıkan o görüntüden sonraysa "Acaba Türk heyeti izahat istediğinde Rusya ne yanıt verdi" bu soru vardı akıllarda...

Edindiğimiz perde arkası bilgileri var. Türk heyeti iki kez o konuyu gündeme getirdi Rusya'daki görüşmelerde. 31 Ağustos'taki görüşmelerde de dünkü görüşmelerde de Ankara'nın o ziyarete olan tepkisi Moskova'ya iletildi.

İzahat istendiğinde Rus heyet ne yanıt verdi? Açıkçası daha önceki görüşmelere atıf yapıldığını söylemek mümkün. Rus heyeti 'Daha önce de benzer görüşmeler yaptık.' izahatını verdi Türk heyetine. Ankara'nın tüm bu görüşmelere dair tepkisi de yüksek tonda iletildi.

Akıllara geçtiğimiz yıllarda Suriye anayasa görüşmeleri için terörist Mihraç Ural'ın Rusya'da görülmesi geliyor. Suriyeli muhalifler de Soçi'deki anayasa görüşmelerinden ayrılmışlardı. O dönemde Rusya yaptığı açıklamada, 'Bizim Mihraç Ural'ın Rusya'da olduğundan haberimiz yok' yanıtını vermişlerdi.

Bu karele Rusya'nın izahatı 'Daha önce de benzer oluşumlar ve yetkililerle görüşmeler yapmıştık.' şeklinde oldu."